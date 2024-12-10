​США оголосили про виділення 20 млрд доларів в рамках ініціативи G7 у розмірі 50 млрд доларів для допомоги Україні

Ця позика буде погашена за рахунок надходжень, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

США виділяють 20 млрд доларів на користь України в рамках ініціативи G7 у розмірі 50 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

“Ці кошти, сплачені за рахунок несподіваних надходжень, отриманих від власних знерухомлених активів Росії, забезпечать Україні важливу підтримку, коли вона захищає свою країну від неспровокованої агресивної війни”, — сказала міністр фінансів Джанет Єллен.

Вона додала, що ці гроші допоможуть забезпечити Україні ресурси, необхідні для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших структур.

Разом із безпековою допомогою США та санкційним тиском ця дія сприятиме подальшій позиції України для захисту свого суверенітету та досягнення справедливого миру.