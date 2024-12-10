​США оголосили про виділення 20 млрд доларів в рамках ініціативи G7 у розмірі 50 млрд доларів для допомоги Україні

США виділяють 20 млрд доларів на користь України в рамках ініціативи G7 у розмірі 50 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
“Ці кошти, сплачені за рахунок несподіваних надходжень, отриманих від власних знерухомлених активів Росії, забезпечать Україні важливу підтримку, коли вона захищає свою країну від неспровокованої агресивної війни”, — сказала міністр фінансів Джанет Єллен.
Вона додала, що ці гроші допоможуть забезпечити Україні ресурси, необхідні для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших структур.
Разом із безпековою допомогою США та санкційним тиском ця дія сприятиме подальшій позиції України для захисту свого суверенітету та досягнення справедливого миру.
- Україна і Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння, необхідний для виділення 18,1 млрд євро нашій державі. Це частина пакета G7 на суму 50 млрд доларів, який забезпечують прибутками від заморожених російських активів.
- Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги.
- Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів РФ в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.