У вівторок Укренерго відключатиме по дві черги споживачів

У вівторок, 10 грудня, світло вимикатимуть в одну та дві черги, повідомляє "Укренерго".

Час та обмеження для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень08:00 – 19:00 — дві черги відключень19:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності

В Укренерго нагадують, що причиною тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання