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Перемога Трампа призвела до рекордного з 2000 року буму інвестицій у США

Листопад став найкращим місяцем для ринку акцій за майже чверть століття.

Перемога Трампа призвела до рекордного з 2000 року буму інвестицій у США
Нью-Йоркська фондова біржа
Фото: EPA/UPG

Перспектива повернення Дональда Трампа до Білого дому після чотирирічної перерви позитивно вплинула на інвестиційний клімат у США: листопад став найкращим місяцем для ринку акцій за майже чверть століття.

Як пише Financial Times, минулого місяця Сполученим Штатам вдалося залучити 139,5 мільярдів доларів інвестицій в акції. Востаннє такий потік коштів в настільки короткі терміни фіксувався аж у 2000 році. Біржеві індекси встановили низку рекордів зростання.

Експерти відзначають, що причиною спалаху активності на ринку стала обіцяна Трампом фінансова політика, яка передбачатиме скорочення податків для компаній, зменшення тиску регулювання та підтримку внутрішнього виробництва. Свій внесок зробили і кадрові рішення: на ключові для фінансового сектору посади республіканець номінував людей, яких вважають "дружніми до акційного ринку". 

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