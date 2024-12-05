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Новорічна пропозиція: криптокартку Trustee Plus можна отримати безкоштовно

Новорічна пропозиція: криптокартку Trustee Plus можна отримати безкоштовно
Отримайте криптокартку Trustee Plus безкоштовно

Trustee Plus відзначає зимові свята разом із користувачами: з 5 грудня по 5 січня можна безплатно оформити криптокартку. Для цього необхідно здійснити 7 транзакцій на суму від 50 євро. Після цього вартість оформлення картки автоматично повернеться на ваш євровий баланс у криптогаманці. 

Trustee Plus — це універсальний фінансовий інструмент, який дозволяє розраховуватися криптовалютою у будь-якій точці світу, де приймаються банківські картки. Додаток вже має понад 600 тисяч встановлень, більше 120 тисяч активних карток і понад 20 мільйонів торгових операцій. Продукт заслужено визнано найкращою криптокарткою 2024 року за згідно криптомедіа Incrypted та отримав гарні оцінки та відгуки  на незалежних платформах.

«Ми постійно вдосконалюємо застосунок і тестуємо нові функції для комфорту користувачів. Тепер можна повернути 10 євро за картку майже миттєво, здійснивши 7 транзакцій на суму понад 50 євро. Пишаємося, що це відбувається автоматично без затримок», — прокоментувала Ксенія Житомирська, головний розробник і СТО продукту. 

Компанія також анонсувала запуск фізичної версії картки. Лише за добу після оголошення було отримано понад 5000 попередніх замовлень. 

Крипто гаманець україна Trustee Plus допомагає легко купувати біткоїни ті інші монети, виводити гривні на банківські картки, обмінювати стейблкоїни без комісії та багато іншого. 

Щоб почати розраховуватись швидко та вигідно, завантажте додаток з App Store або Google Play, переведіть активи з бірж чи холодних гаманців та оформіть криптокартку. 

Відкрийте для себе переваги сучасних фінансових рішень зі святковою акцією від Trustee Plus!

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