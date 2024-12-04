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Нідерланди виділяють 22 млн євро на проєкти кіберстійкості України

Кошти також виділять на проєкти розвитку української ППО.

Нідерланди виділяють 22 млн євро на проєкти кіберстійкості України
Фото: Міноборони Нідерландів

Очільник МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп заявив про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі 22 млн євро на розвиток кіберстійкості та систем протиповітряної оборони.

Про це Велдкамп заявив у мережі "Х".

"Нідерланди виділяють додаткові 22 млн євро на проєкти, пов'язані з ППО і кіберстійкістю України", — написав Велдкамп у соцмережі.

Під час засідання ради НАТО-Україна, він наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України.

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