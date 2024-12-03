Болгарія виділяє новий пакет військової допомоги Україні

Це вже сьомий транш оборонної допомоги від Болгарії з початку 2024 року.

Болгарія виділяє Україні 7-й пакет оборонної допомоги. Перелік озброєння, техніки та боєприпасів є конфіденційним.

Про це повідомив міністр оборони Атанас Запрянов сьогодні Болгарському національному радіо.

У новому пакеті допомоги Україні від Болгарії — озброєння, техніку та боєприпаси. Про це свідчить протокол останнього засідання тимчасового уряду.

Перелік озброєння, техніки та боєприпасів є конфіденційним, йдеться в постанові Кабміну, але допомога надається згідно з угодою від кінця 2022 року, яка також залишалася таємною. Вже тоді Міноборони запевнило, що військова допомога жодним чином не зашкодить можливостям болгарської армії.

Це вже сьоме поповнення списку військової допомоги Україні цього року. З початку вторгнення Росії, Україна передала Болгарії перелік необхідного озброєння.

На останній зустрічі у вересні в.о. міністра оборони Атанас Запрянов запевнив посла Олесю Ілащук, що Болгарія допоможе Україні.