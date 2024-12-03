На 57 % більше: в Італії після розголосу вбивства студентки її ексхлопцем зросла кількість звернень про домашнє насильство

Після розголосу вбивства 22-річної студентки Джулії Чекеттін в Італії значно зросла кількість звернень щодо домашнього насильства. Порівняно з минулим роком, у 2024 їх було на 57 % більше, пише BBC.

Неурядові організації та опозиційні партії вимагають від уряду Джорджи Мелоні вжити конкретних заходів для запобігання домашньому насильству та покаранню за нього. Зокрема, закликають проводити відповідні уроки в школах.

Убивство дівчини відбулося минулого листопада. У злочині звинувачують її колишнього хлопця, 22-річного Філіппо Туретта, і прокуратура просить для нього довічне ув'язнення. Вирок по справі суд має ухвалити сьогодні.

За даними слідства, Туретта убив дівчину після того як вона оголосила про розрив стосунків із ним. Уже після злочину рідні знайшли написаний Джулією список "15 причин, чому я маю порвати із ним". На тлі розголосу злочину в Італії все частіше стали обговорювати концепцію феміциду, патріархату та чоловічого насильства, звернула увагу BBC.

11 листопада 2023 Туретта підібрав свою уже колишню дівчину на авто, аби вона пішла на шопінг та обрала вбрання на випускний. Дівчина саме закінчувала навчання за фахом біомедичної інженерії. Того ж дня він завдав їй численних поранень і втік до Німеччини. Тіло убитої знайшли лише через тиждень, а наступного дня Туретта арештували, після чого екстрадували до Італії.

Проблема домашнього насильства є гострою і в Україні. Правоохоронці закликають звертатися на лінію 102 за перших же випадків таких злочинів. Домашнє насильство стосується не лише злочинів чоловіка проти жінки, а й навпаки, а також будь-яких інших родичів та співмешканців.