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Між Швецією та Фінляндією сталися два обриви інтернет-кабелю

Пошкодження виявили вчора ввечері на суші у районі Гельсінкі, один з кабелів пошкодив екскаватор.

На інтернет-лінії між Швецією та Фінляндією сталося два нові обриви інтернет-кабелів, повідомляє видання Yle та Шведська телерадіомовна компанія SVT з посиланням на Управління пошти та телекомунікацій країни.

Пошкодження виявили вчора ввечері на суші у районі Гельсінкі.

Мережевий оператор Elisa у Фінляндії стверджує, що обрив одного кабелю був спричинений екскаватором, який випадково пошкодив кабель, і тому це не випадок саботажу. Зранку сьогодні його полагодили.

Інший кабель належить провайдеру цифрової інфраструктури і передачі даних Globalconnect. Компанія оголосила, що працює над відновленням пошкодженого оптоволоконного кабелю.

Поліція Фінляндії повідомила, що кримінальне розслідування за фактом пошкодження другого кабелю на цьому етапі не відкрите, однак причини інциденту встановлюють.

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У середині листопада в Балтійському морі стався розрив двох кабелів. Центральна кримінальна поліція розслідує розрив підводного кабелю C-Lion-1 між Фінляндією та Німеччиною, що належить компанії Cinia.

Крім того, був перерізаний телекомунікаційний кабель між Литвою і Швецією. Цей кабель був відремонтований і вже в четвер використовувався повністю.

  • Минулого тижня Швеція офіційно попросила Китай співпрацювати у розслідуванні пошкодження двох кабелів. Вважається, що китайське судно Yi Peng Three під час інцидентів перебувало в цьому районі і з того часу стоїть на якорі в міжнародних водах біля Данії.
  • Пекін заперечує будь-яку причетність до диверсій, однак каже, що готовий працювати зі Стокгольмом та іншими країнами, щоб з'ясувати, що сталося.
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