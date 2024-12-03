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Трамп пообіцяв "найсильніший удар в історії США", якщо у Газі не звільнять ізраїльських заручників

Обраний президент дав час на вирішення питання до своєї інавгурації.

Трамп пообіцяв "найсильніший удар в історії США", якщо у Газі не звільнять ізраїльських заручників
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп зробив найконкретнішу заяву щодо ситуації на Близькому Сході з часу обрання президентом Сполучених Штатів 5 листопада. 

Як пише Reuters, республіканець пригрозив, що в разі відсутності рішення щодо звільнення ізраїльських заручників у Смузі Гази до його інавгурації 20 січня винним "буде непереливки", адже "їх вдарять сильніше, ніж коли-небудь ставалося у довгій та славній історії Сполучених Штатів". 

Трамп у своїй заяві не зазначив конкретно, на кого покладає відповідальність за "жахливі злочини проти людства", але, вочевидь, йдеться про ХАМАС, який здійснив напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Обраний президент є послідовним прихильником суверенітету Ізраїлю та критикував попередню адміністрацію за недостатню допомогу союзнику.

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