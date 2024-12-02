Німеччина хоче придбати ще 4 підводні човни через зростання загрози з боку флоту Росії

Таким чином Берлін хоче мати у своєму розпорядження загалом шість таких човнів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за придбання ще чотирьох нових підводних човнів на суму понад 4,5 мільярда євро, передає Zeit Online.

Пісторіус сподівається, що бюджетний комітет Бундестагу схвалить заявку уже цієї середи.

«Нам потрібні підводні човни, тому що ситуація з морською загрозою абсолютно цього вимагає», - сказав міністр і додав, що російський військово-морський флот «надзвичайно активний у Північному Льодовитому океані, Північній Атлантиці та Балтійському морі і становить явну загрозу».

У 2021 році Німеччина і Норвегія підписали спільний контракт із компанією Thyssen Krupp Marine Systems на закупівлю перших шести підводних човнів (два для ФРН і чотири – для Норвегії). Тепер країни планують збільшити кількість човнів до шести кожна.