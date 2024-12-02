Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
ГоловнаСвіт

Німеччина хоче придбати ще 4 підводні човни через зростання загрози з боку флоту Росії

Таким чином Берлін хоче мати у своєму розпорядження загалом шість таких човнів.

Німеччина хоче придбати ще 4 підводні човни через зростання загрози з боку флоту Росії
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за придбання ще чотирьох нових підводних човнів на суму понад 4,5 мільярда євро, передає Zeit Online

Пісторіус сподівається, що бюджетний комітет Бундестагу схвалить заявку уже цієї середи.

«Нам потрібні підводні човни, тому що ситуація з морською загрозою абсолютно цього вимагає», - сказав міністр і додав, що російський військово-морський флот «надзвичайно активний у Північному Льодовитому океані, Північній Атлантиці та Балтійському морі і становить явну загрозу».

У 2021 році Німеччина і Норвегія підписали спільний контракт із компанією Thyssen Krupp Marine Systems на закупівлю перших шести підводних човнів (два для ФРН і чотири – для Норвегії). Тепер країни планують збільшити кількість човнів до шести кожна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies