Держсекретар США Блінкен відвідає Бельгію і Мальту, щоб обговорити підтримку України

Упродовж 2-5 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Бельгію і Мальту.

Як ідеться на сайті Держдепу, у Брюсселі Блінкен візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. Тут ітиметься про пріоритети трансатлантичної безпеки, зокрема, підтримку боротьби України проти вторгнення Росії, поглиблення співпраці з південними партнерами Альянсу на Близькому Сході, у Північній Африці та регіонах Сахеля, а також підготовку до майбутнього саміту у Гаазі.

На Мальті Блінкен візьме участь у 31-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ, щоб розглянути ситуацію з безпекою в євроатлантичному та євразійському регіоні та оцінити роботу ОБСЄ у всіх сферах її діяльності.

3-4 грудня в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ НАТО. На думку Сибіги, саме зараз - належний час для запрошення України в НАТО з огляду на постійну ескалацію війни Росією та залученням нею північнокорейських військ.