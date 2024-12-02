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Держсекретар США Блінкен відвідає Бельгію і Мальту, щоб обговорити підтримку України

У Брюсселі, зокрема, пройде засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

Держсекретар США Блінкен відвідає Бельгію і Мальту, щоб обговорити підтримку України
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Упродовж 2-5 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Бельгію і Мальту.

Як ідеться на сайті Держдепу, у Брюсселі Блінкен візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. Тут ітиметься про пріоритети трансатлантичної безпеки, зокрема, підтримку боротьби України проти вторгнення Росії, поглиблення співпраці з південними партнерами Альянсу на Близькому Сході, у Північній Африці та регіонах Сахеля, а також підготовку до майбутнього саміту у Гаазі. 

На Мальті Блінкен візьме участь у 31-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ, щоб розглянути ситуацію з безпекою в євроатлантичному та євразійському регіоні та оцінити роботу ОБСЄ у всіх сферах її діяльності.

3-4 грудня в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ НАТО. На думку Сибіги, саме зараз - належний час для запрошення України в НАТО з огляду на постійну ескалацію війни Росією та залученням нею північнокорейських військ.

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