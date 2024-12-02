Країни Балтії запровадили національні санкції щодо Іванішвілі та низки грузинських посадовців

Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців, передає «Європейська правда».
Литва ввела обмеження для міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі, його заступників і керівники інших силових структур. У переліку - Шалва Бедоідзе, Йосеб Челідзе, Александр Дарахвелідзе, Георгій Бутхузі, Звіад Харазішвілі, Мілері Лагазаурі, Мірза Кезевадзе, Важа Сірадзе і Теймураз Купатадзе.
Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна ввів санкції, заборонивши в'їзд до Естонії 11 грузинським урядовцям. Тсахкна пояснив це тим, що згадані особи брали участь у грубих порушеннях прав людини через насильницьке придушення законних протестів у Грузії.
МЗС Латвії оприлюднило заяву, у якій повідомило, що після придушення протестів воно викликало посла Грузії в Латвії Іраклія Курашвілі і він вислухав засудження насильства з боку грузинської влади та прийняв ноту протесту.
Події у Грузії
- 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.
- Того ж дня грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.
- Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.
- Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.
- Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.
- Грузини знову вийшли на акції протесту в країні. Президентка закликала МВС утриматися від розгону мітингувальників. Однак силовики таки розігнали акцію протесту опозиції і затримали понад сотню учасників.
- Тоді президентка Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.
- Уночі 2 грудня з протестів у Грузії до лікарень доставили 37 людей. До сьомої ранку поліція та спецназ “зачистили” від протестувальників проспект Руставелі у Тбілісі.