Країни Балтії запровадили національні санкції щодо Іванішвілі та низки грузинських посадовців

Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців, передає «Європейська правда».

Литва ввела обмеження для міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі, його заступників і керівники інших силових структур. У переліку - Шалва Бедоідзе, Йосеб Челідзе, Александр Дарахвелідзе, Георгій Бутхузі, Звіад Харазішвілі, Мілері Лагазаурі, Мірза Кезевадзе, Важа Сірадзе і Теймураз Купатадзе.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна ввів санкції, заборонивши в'їзд до Естонії 11 грузинським урядовцям. Тсахкна пояснив це тим, що згадані особи брали участь у грубих порушеннях прав людини через насильницьке придушення законних протестів у Грузії.

МЗС Латвії оприлюднило заяву, у якій повідомило, що після придушення протестів воно викликало посла Грузії в Латвії Іраклія Курашвілі і він вислухав засудження насильства з боку грузинської влади та прийняв ноту протесту.

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