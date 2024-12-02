Зурабішвілі закликала Європу протистояти спробі Росії встановити контроль над її нацією

“Нам дуже потрібна чітка моральна та політична підтримка з боку Європи”, заявила президентка Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває у протистоянні з власним урядом, закликала сьогодні європейські країни протистояти спробі Росії встановити контроль над її нацією.

Про це пише Reuters.

“Ми хочемо, щоб нам повернули нашу європейську долю. Це повстання цілої країни”, — сказала вона радіо France Inter.

Зурабішвілі, повноваження якої переважно церемоніальні, заявила, що Росія, яка вже перебуває у стані війни в Україні, проводить гібридну стратегію проти Грузії та інших країн, таких як Молдова, а також Румунія ‒ члена НАТО і ЄС.

“Нам дуже потрібна чітка моральна та політична підтримка з боку Європи”, ‒ заявила 72-річна президентка.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заперечує, що Росія втручається в ситуацію в Грузії.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв попередив, що Грузія “стрімко рухається українським шляхом у темну прірву”, додавши, що “це закінчиться дуже погано”.

Протести в Грузії

28 листопада грузинський прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів із Євросоюзом щодо вступу країни до 2020-го. Того ж дня Європарламент закликав провести перевибори до парламенту Грузії, а раніше Брюссель неодноразово наголошував на відкаті в демократії – після того, як грузинська влада скалькувала російські закони про іноагентів та утискання прав ЛГБТ.

Грузія претендувала на статус кандидатки на вступ до ЄС разом з Україною та Молдовою, але отримала його пізніше цих двох країн, у грудні 2023. Проєвропейськи в країні налаштована лише президентка Саломе Зурабішвілі, в той час як уряд має проросійський курс і виступає проти євроінтеграції.

Після відмови від переговорів у Грузії почалися масові протести, до яких поєдналася і Зарубішвілі. Вона звинуватила уряд у конституційному перевороті.

Відтоді в Грузії не вщухають протести, але зібрання мітингарів розганяють силовики. За оцінками ЗМІ, участь у мітингах брали тисячі людей.