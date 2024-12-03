Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
ГоловнаСвіт

Норвегія направить винищувачі F-35 і ППО NASAMS для захисту логістичного центру в Жешуві

Крім того, до Польщі прибудуть 100 норвезьких солдатів.

Норвегія направить винищувачі F-35 і ППО NASAMS для захисту логістичного центру в Жешуві
Норвезький винищувач F-35 на злітно-посадковій смузі в Кефлавіку в Ісландії, 1 лютого 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам оголосив про відправку до Польщі багатоцільових літаків F-35 і систем ППО NASAMS.

Про це повідомляє PAP.

Уточнюється, що F-35 и NASAMS захищатимуть повітряний простір над логістичним центром у Жешуві до Великодня.

Крім того, разом із винищувачами та системами ППО до Польщі прибудуть 100 норвезьких солдатів, які будуть розміщені в Жешуві. 

Support LB.ua

Завданням норвезьких військових буде підтримка присутніх там сил у нагляді за безпекою транспортування обладнання, яке потім прямує в Україну через хаб Жешув.

"Польща докладає величезних зусиль, щоб забезпечити транспортування як цивільних, так і військових матеріалів в Україну. Жешувський аеропорт також відіграє ключову роль у процесі медичної евакуації, і Норвегія відповідає за цю допомогу", - зазначив  Бйорн Арільд Грам.

В свою чергу, очільник Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував норвежцям за підтримку, і уточнив що Норвегія направляє 4 винищувачі F-35.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies