Норвегія направить винищувачі F-35 і ППО NASAMS для захисту логістичного центру в Жешуві

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам оголосив про відправку до Польщі багатоцільових літаків F-35 і систем ППО NASAMS.
Про це повідомляє PAP.
Уточнюється, що F-35 и NASAMS захищатимуть повітряний простір над логістичним центром у Жешуві до Великодня.
Крім того, разом із винищувачами та системами ППО до Польщі прибудуть 100 норвезьких солдатів, які будуть розміщені в Жешуві.
Завданням норвезьких військових буде підтримка присутніх там сил у нагляді за безпекою транспортування обладнання, яке потім прямує в Україну через хаб Жешув.
"Польща докладає величезних зусиль, щоб забезпечити транспортування як цивільних, так і військових матеріалів в Україну. Жешувський аеропорт також відіграє ключову роль у процесі медичної евакуації, і Норвегія відповідає за цю допомогу", - зазначив Бйорн Арільд Грам.
В свою чергу, очільник Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував норвежцям за підтримку, і уточнив що Норвегія направляє 4 винищувачі F-35.