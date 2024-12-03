Норвегія направить винищувачі F-35 і ППО NASAMS для захисту логістичного центру в Жешуві

Крім того, до Польщі прибудуть 100 норвезьких солдатів.

Норвезький винищувач F-35 на злітно-посадковій смузі в Кефлавіку в Ісландії, 1 лютого 2024 року.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам оголосив про відправку до Польщі багатоцільових літаків F-35 і систем ППО NASAMS.

Про це повідомляє PAP.

Уточнюється, що F-35 и NASAMS захищатимуть повітряний простір над логістичним центром у Жешуві до Великодня.

Крім того, разом із винищувачами та системами ППО до Польщі прибудуть 100 норвезьких солдатів, які будуть розміщені в Жешуві.

Завданням норвезьких військових буде підтримка присутніх там сил у нагляді за безпекою транспортування обладнання, яке потім прямує в Україну через хаб Жешув.

"Польща докладає величезних зусиль, щоб забезпечити транспортування як цивільних, так і військових матеріалів в Україну. Жешувський аеропорт також відіграє ключову роль у процесі медичної евакуації, і Норвегія відповідає за цю допомогу", - зазначив Бйорн Арільд Грам.

В свою чергу, очільник Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував норвежцям за підтримку, і уточнив що Норвегія направляє 4 винищувачі F-35.