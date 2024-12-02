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Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів

Другий тур виборів президента Румунії відбудеться 8 грудня.

Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів
Лідерка партії USR, кандидат у президенти Елена Ласконі голосує в першому турі президентських виборів на виборчій дільниці в Бух
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 грудня, Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів.

Про це повідомляє Digi24.

ЦВК надала Конституційному суду дані про перерахунок голосів без урахування 640 тис. голосів діаспори. В результаті суд зазначив, що голоси серед діаспори оскаржені не були, а отже, "їхній перерахунок більше не є необхідним".

Таким чином суд відхилив скарги кандидата у президенти Крістіана Тергеша, який хотів скасувати результати першого туру. Він вважав, що мала місце "неправомірна агітація" серед діаспори за Елену Ласконі, що вийшла в другий тур.

Очільник суду Маріан Енаке підкреслив, що другий тур президентських виборів відбудеться 8 грудня між Коліном Джорджеску та Еленою Ласконі. 

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В свою чергу, голова уряду Румунії Марчел Чолаку, який зайняв третє місце, відмовився надати рекомендацію щодо голосування у другому турі. 

"Люди самі вирішать, що краще для Румунії 8 грудня", - сказав Чолаку. 

Президентські вибори у Румунії: що відомо

  • 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.

  • Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,

  • Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє - чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.

  • 26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.

  • Тим часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.

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