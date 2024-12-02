Сьогодні, 2 грудня, Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів.
Про це повідомляє Digi24.
ЦВК надала Конституційному суду дані про перерахунок голосів без урахування 640 тис. голосів діаспори. В результаті суд зазначив, що голоси серед діаспори оскаржені не були, а отже, "їхній перерахунок більше не є необхідним".
Таким чином суд відхилив скарги кандидата у президенти Крістіана Тергеша, який хотів скасувати результати першого туру. Він вважав, що мала місце "неправомірна агітація" серед діаспори за Елену Ласконі, що вийшла в другий тур.
Очільник суду Маріан Енаке підкреслив, що другий тур президентських виборів відбудеться 8 грудня між Коліном Джорджеску та Еленою Ласконі.
В свою чергу, голова уряду Румунії Марчел Чолаку, який зайняв третє місце, відмовився надати рекомендацію щодо голосування у другому турі.
"Люди самі вирішать, що краще для Румунії 8 грудня", - сказав Чолаку.
Президентські вибори у Румунії: що відомо
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