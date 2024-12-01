ЗМІ: явка на другому турі парламентських виборів у Румунії була вищою ніж зазвичай

Очікується, що ультраправі кандидати, які показали несподівано високі результати у першому турі, отримають перемогу.

Другий тур парламентських виборів у Румунії, 1 грудня 2024 року

У Румунії явка виборців на парламентських виборах є вищою, ніж зазвичай ‒ на тлі дискусій щодо першого туру минулого тижня, у якому проросійський ультраправий кандидат здобув несподівану перемогу, пише Радіо Свобода.

Очікується, що ультраправі кандидати, які показали несподівано високі результати на президентських виборах, отримають перемогу на голосуванні 1 грудня.

О 19:30 виборчі органи повідомили, що явка перевищила 50% або близько 9 мільйонів виборців.

Порівняльні дані свідчать, що станом на 19:00 явка становила 49,1%, порівняно з 29,7% на цей час на виборах 2020 року.

Виборчі дільниці закрилися о 21:00 за місцевим часом, а результати оголошуються після підрахунку голосів. До вечора не було зафіксовано жодних серйозних порушень.

Результати голосування в діаспорі, яка налічує близько 643 000 виборців, які мають право голосу, можуть відіграти ключову роль, хоча незрозуміло, яким партіям віддають перевагу румуни, які проживають за кордоном.

Понад 10 000 кандидатів змагалися за місця в двопалатному законодавчому органі: 329 місць у Палаті депутатів і 136 місць у Сенаті.

Якщо жодна з партій не отримає більшість місць, розпочнуться коаліційні переговори. Партія, яка набере найбільше голосів, швидше за все, висуне кандидатуру прем’єр-міністра.

Окрім розколу між Сходом і Заходом, румуни висловлюють занепокоєння щодо стану економіки країни та нестримної корупції.

Президентські вибори у Румунії: що відомо