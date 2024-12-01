Bloomberg: Китай успішно запустив у космос ракету з двома супутниками із нового космодрому

Китай збудував новий космодром для комерційних цілей на острові Хайнань.

Китай успішно запустив у космос ракету з двома супутниками з нового космічного майданчика.

Про це пише Bloomberg.

Запуск ракети-носія Long March-12 Y1 із двома супутниками на борту був здійснений 30 листопада з нового космодрому для комерційних місій на острові Хайнань.

Запуск ракети здійснила китайська державна компанія Hainan International Commercial Aerospace Launch Co.

Видання зазначає, що Китай прагне стати космічною державою, але відстає в комерційних запусках ракет. У 2023 році SpaceX здійснила близько 100 запусків, що у вісім разів більше, ніж усі стартапи китайського приватного сектора разом узяті.

Ракета-носій Long March-12, розроблена Шанхайською академією космічних технологій, наразі є найбільшою в країні ракетою-носієм за вантажопідйомністю.