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Єврокомісарка Кос запевнила у непохитній підтримці України

"Україно, ти можеш розраховувати на непохитну та сильну підтримку Європи на своєму шляху до свободи, миру та повністю європейського майбутнього"

Єврокомісарка Кос запевнила у непохитній підтримці України
Марта Кос
Фото: Epa/UPG

Єврокомісарка Марта Кос під час візиту до Києва запевнила, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Європи.

Про це вона написала у мережі X.

"Для мене велика честь бути в Києві в мій перший день на посаді комісара ЄС з питань розширення з президентом Європейської ради Антоніу Кошта та віцепрезидентом Єврокомісії Каєю Каллас. Ми тут із потужним посланням: Україно, ти можеш розраховувати на непохитну та сильну підтримку Європи на своєму шляху до свободи, миру та повністю європейського майбутнього", — ідеться у повідомленні.

  • У неділю, 1 грудня, до Києва з неоголошеним візитом приїхали президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Кая Каллас та комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос.

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