Єврокомісарка Кос запевнила у непохитній підтримці України

Єврокомісарка Марта Кос під час візиту до Києва запевнила, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Європи.
Про це вона написала у мережі X.
"Для мене велика честь бути в Києві в мій перший день на посаді комісара ЄС з питань розширення з президентом Європейської ради Антоніу Кошта та віцепрезидентом Єврокомісії Каєю Каллас. Ми тут із потужним посланням: Україно, ти можеш розраховувати на непохитну та сильну підтримку Європи на своєму шляху до свободи, миру та повністю європейського майбутнього", — ідеться у повідомленні.
- У неділю, 1 грудня, до Києва з неоголошеним візитом приїхали президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Кая Каллас та комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос.