Єврокомісарка Кос запевнила у непохитній підтримці України

"Україно, ти можеш розраховувати на непохитну та сильну підтримку Європи на своєму шляху до свободи, миру та повністю європейського майбутнього"

Єврокомісарка Марта Кос під час візиту до Києва запевнила, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Європи.

Про це вона написала у мережі X.

"Для мене велика честь бути в Києві в мій перший день на посаді комісара ЄС з питань розширення з президентом Європейської ради Антоніу Кошта та віцепрезидентом Єврокомісії Каєю Каллас. Ми тут із потужним посланням: Україно, ти можеш розраховувати на непохитну та сильну підтримку Європи на своєму шляху до свободи, миру та повністю європейського майбутнього", — ідеться у повідомленні.