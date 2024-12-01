В Румунії проходять парламентські вибори

У неділю, 1 грудня, в Румунії розпочалися парламентські вибори, громадяни обиратимуть представників до Палати депутатів і Сенату. ЗМІ називають вибори "найважливішими за останні 35 років".

Про це повідомляє Romanian Journal.

Виборчі дільниці по всій країні відкрилися в неділю вранці о 7:00 і закриються о 21:00. За кордоном громадяни Румунії голосують 30 листопада та 1 грудня.

За першу годину після початку виборів у Румунії свої голоси віддали понад 250 тисяч людей. Станом на 09:30 загальнонаціональна явка виборців становила 5,71%.

У виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. Найбільше кандидатів висунули Соціал-демократична партія (PSD) та «S.O.S. Romania» – по 636 політиків. За ними йдуть Національна ліберальна партія (PNL) із 630 кандидатами, «Альянс за об’єднання румунів» (AUR) із 621, партія «Forța Dreptei» із 619, Демократичний союз угорців Румунії (UDMR) із 596 кандидатами та Союз порятунку Румунії (USR), який висунув 589 кандидатів.

Недільні парламентські вибори мають величезну ставку, враховуючи те, що Конституційний суд вирішив перерахувати голоси з першого туру президентських виборів, і до фіналу вийшов кандидат з поглядами проти ЄС, НАТО та симпатіями до легіонерів.

«Це дуже важливе голосування, оскільки у парламенті голосують за закони Румунії, голосують за уряд. Дуже важливо знати, як позиціонувати себе, коли ми приходимо голосувати», – сказав президент Румунії Клаус Йоганніс ЗМІ після голосування на одній з виборчих дільниць.

Виборча система в країні є пропорційною – депутати обираються від усіх партій, які подолали виборчий бар’єр у 5% голосів виборців по всій Румунії або щонайменше 2% голосів у чотирьох виборчих округах. Виборчі об’єднання повинні подолати поріг у 8% голосів для двопартійних об’єднань, 9% для трипартійних та 10% для багатопартійних об’єднань.

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