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В Румунії проходять парламентські вибори

У виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. 

В Румунії проходять парламентські вибори
Фото: ukrinform.ua

У неділю, 1 грудня, в Румунії розпочалися парламентські вибори, громадяни обиратимуть представників до Палати депутатів і Сенату. ЗМІ називають вибори "найважливішими за останні 35 років".

Про це повідомляє Romanian Journal.

Виборчі дільниці по всій країні відкрилися в неділю вранці о 7:00 і закриються о 21:00. За кордоном громадяни Румунії голосують 30 листопада та 1 грудня.

За першу годину після початку виборів у Румунії свої голоси віддали понад 250 тисяч людей. Станом на 09:30 загальнонаціональна явка виборців становила 5,71%.

У виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. Найбільше кандидатів висунули Соціал-демократична партія (PSD) та «S.O.S. Romania» – по 636 політиків. За ними йдуть Національна ліберальна партія (PNL) із 630 кандидатами, «Альянс за об’єднання румунів» (AUR) із 621, партія «Forța Dreptei» із 619, Демократичний союз угорців Румунії (UDMR) із 596 кандидатами та Союз порятунку Румунії (USR), який висунув 589 кандидатів.

Недільні парламентські вибори мають величезну ставку, враховуючи те, що Конституційний суд вирішив перерахувати голоси з першого туру президентських виборів, і до фіналу вийшов кандидат з поглядами проти ЄС, НАТО та симпатіями до легіонерів.

«Це дуже важливе голосування, оскільки у парламенті голосують за закони Румунії, голосують за уряд. Дуже важливо знати, як позиціонувати себе, коли ми приходимо голосувати», – сказав президент Румунії Клаус Йоганніс ЗМІ після голосування на одній з виборчих дільниць.

Виборча система в країні є пропорційною – депутати обираються від усіх партій, які подолали виборчий бар’єр у 5% голосів виборців по всій Румунії або щонайменше 2% голосів у чотирьох виборчих округах. Виборчі об’єднання повинні подолати поріг у 8% голосів для двопартійних об’єднань, 9% для трипартійних та 10% для багатопартійних об’єднань.

Президентські вибори у Румунії: що відомо

  • 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.
  • Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
  • Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє - чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
  • 26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.
  • Тим часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.
  • Конституційний суд Румунії відклав до понеділка, 2 грудня, рішення про анулювання результатів першого туру виборів президента.
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