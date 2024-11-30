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Ще один посол Грузії подав у відставку на знак протесту проти згортання євроінтеграції

Посол Грузії в Нідерландах зауважив, що більша частина його перебування на дипломатичній службі була присвячена роботі над питаннями європейської інтеграції.

Ще один посол Грузії подав у відставку на знак протесту проти згортання євроінтеграції
Посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія
Фото: МЗС Нідерландів

Посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія подав у відставку на знак протесту проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу, передає "Європейська правда". 

Посол зауважив, що більша частина його перебування на дипломатичній службі Грузії була присвячена роботі над питаннями європейської інтеграції.

"Я чітко виконував свої службові обов'язки, доки вірив, що можу мати хоч найменший вплив на хід справи. Сьогодні ця надія завершилася", – зазначив Соломонія.

Він також засудив насильство проти учасників мирних акцій протесту.

"Я залишаю посаду надзвичайного і повноважного посла Грузії в Королівстві Нідерландів", – резюмував дипломат.

  • Напередодні посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку з тих же причин. 
  • Раніше до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.
  • Перед цим Європарламент закликав провести перевибори парламенту в Грузії через значні порушення.
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