Туск: "Східний щит" будуватимуть також на кордоні з Україною

30 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав завершену ділянку фортифікацій на кордоні з Росією і заявив, що "Східний щит" будуватимуть також на кордоні з Білоруссю та Україною.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Туск наголосив, що завдяки побудові "Східного щита" життя мешканців прикордонних територій Польщі стане безпечнішим.

"Це не хмарочоси, але це кілометри інсталяцій. Частини цієї конструкції не видно неозброєним оком. Це досі найбільший проєкт такого типу в історії Європи після 1945 року. Весь East Shield буде безпрецедентним проєкт. Все, що ми робимо на східному кордоні, — це інвестиція в мир", — зазначає Туск.

Також Дональд Туск зазначив, що чим краще охороняється польський кордон, тим менш доступний він для тих, хто мав би погані наміри.

"Усе, що ми робимо тут, а також будемо робити на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на стримування й відлякування ймовірного агресора, тому це дійсно інвестиція в мир", — каже Прем'єр, наголошуючи, що Європа підтримує дії Польщі

Глава польського уряду запевнив, що країни Балтійського регіону співпрацюватимуть із Польщею, щоб ця інфраструктура була ефективною не лише на польських ділянках, а й на всій довжині кордону, "насамперед з Росією та Білоруссю".