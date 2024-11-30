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В уряді Польщі заявили про кібервійну із Росією

За два роки кількість атак на цифрову безпеку західного сусіда зросла втричі.

В уряді Польщі заявили про кібервійну із Росією
Кшиштоф Гавковський
Фото: PAP

На цифровій конференції у Глівіце віцепрем'єр-міністр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія вже навіть не намагається приховати ведення повноцінної кібервійни проти його країни.

Як пише видання TVN24, у 2024 році фахівці з кібербезпеки Польщі виявили удвічі більше інцидентів, пов'язаних із діяльністю російських хакерів. Порівняно з 2022 роком, кількість атак та спроб втручання у системи зросла втричі.

За словами Гавковського, атаки росіян є цілеспрямованими та намагаються використати вразливості цифрової інфраструктури. Йдеться, серед іншого, про місцеве самоврядування, чия захищеність викликає занепокоєння у кіберфахівців. В уряді запустили програму, відповідно до якої місцеві ради можуть отримати до 850 тисяч злотих на вдосконалення своїх мереж. 

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