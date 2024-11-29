На війні з російськими окупантами загинув поет Мирослав Кулик

На фронті загинув український поет Мирослав Кулик (Мирослав Герасимович).

Про це повідомив його брат Тарас Кулик.

“В бою з Росією віддав своє життя мій брат -- Мирослав КУЛИК в місті Авдіївка, Донецької області”, - напсав він.

Уточнюється, що Мирослав Кулик загинув 25 листопада 2024 року.

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що Мирослав Кулик воював на важких напрямках фронту, зокрема у Кураховому, і загинув поблизу Андріївки на Донеччині від удару російським КАБом.

Мирослав Кулик народився у Луцьку 29 листопада 1967 року. Він закінчив факультет журналістики університету ім. Шевченка, був поетом, прозаїком, кіносценаристом, музикантом та засновником Школи Вільних Мистецтв ім. Вечірнього Простору.

Також він пройшов Помаранчеву революцію і Революцію Гідності.