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На війні з російськими окупантами загинув поет Мирослав Кулик

Мирослав Кулик загинув 25 листопада 2024 року.

На війні з російськими окупантами загинув поет Мирослав Кулик
Мирослав Кулик
Фото: Тарас Кулик

На фронті загинув український поет Мирослав Кулик (Мирослав Герасимович).

Про це повідомив його брат Тарас Кулик.

В бою з Росією віддав своє життя мій брат -- Мирослав КУЛИК в місті Авдіївка, Донецької області”, - напсав він.

Уточнюється, що Мирослав Кулик загинув 25 листопада 2024 року.

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Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що Мирослав Кулик воював на важких напрямках фронту, зокрема у Кураховому, і загинув поблизу Андріївки на Донеччині від удару російським КАБом.

Мирослав Кулик народився у Луцьку 29 листопада 1967 року. Він закінчив факультет журналістики університету ім. Шевченка, був поетом, прозаїком, кіносценаристом, музикантом та засновником Школи Вільних Мистецтв ім. Вечірнього Простору.

Також він пройшов Помаранчеву революцію і Революцію Гідності. 

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