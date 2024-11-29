У ЗСУ обговорюють "мотиваційний контракт" для юнаків у віці 18-25 років, - джерело

Він передбачатиме велику виплату на початку служби.

У Збройних силах України обговорюють питання запровадження мотиваційних контрактів для юнаків у віці 18-25 років, які захочуть воювати у бойових частинах.

Про це LB.ua повідомило джерело у командуванні ЗСУ.

Зокрема, контракт із цією категорією чоловіків передбачатиме велику виплату на початку служби.

Також ці молоді люди отримають соцпакет, який включатиме, зокрема, безкоштовне навчання у вищому навчальному закладі, пільгові кредити на житло, на автомобіль тощо. Крім того, пропонується, що вони матимуть іншу тривалість відпустки.

Передбачається, сказав співрозмовник LB.ua, що юнаки підписуватимуть контракт на один рік, і цей рік включатиме базову загальновійськову підготовку. Потім вони будуть звільнені зі служби.

"Але все це стосується лише, коли чоловіки у віці 18-25 років, які зараз не підлягають мобілізації, приєднаються до бойових частин", - сказало джерело в командуванні ЗСУ.

Водночас, для того, щоб це запрацювало, потрібно внести зміни в діюче законодавство.

Також джерело LB.ua зазначило, що в командуванні Збройних сил питання зниження мобілізаційного віку до 18 років - до чого закликають деякі міжнародні партнери - жодного разу не обговорювалось.