Зеленський: новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий

Президент Володимир Зеленський провів Ставку щодо енергетики та її захисту. Також разом з Головкомом ухвалили кадрові рішення для ЗСУ новими командувачем Сухопутних військ став Михайло Драпатий.

"Передусім щодо енергетики. Ліквідація наслідків російських ударів, захист обʼєктів. Доповідали всі відповідальні керівники, командувачі. Зараз у регіонах тривають відновлювальні роботи. Поставив завдання щодо посилення ППО та відповідних перемовин з партнерами", — зазначає президент Зеленський.

Окремо доповідав Головком Олександр Сирський щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

Під час Ставки Зеленський разом з Головнокомандувачем ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий.

Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол.

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", — резюмує Зеленський.

"Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних Силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави".

Михайло Драпатий – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.

Саме Драпатий на місці командира БМП вів колону з чотирьох машин та прорвав барикаду.

У 2014 році він вступив до Національного університету оборони. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. В 2016 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 – командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022.

У лютому 2024 був призначений заступником начальника Генштабу з військової підготовки.

Олег Апостол – офіцер ДШВ, повний лицар ордена Богдана Хмельницького, Герой України. На війні – з 2014-го, брав учать в боях за Слов’янськ та Луганський аеропорт, звільняв Миколаївську ТЕЦ.

Командував десантно-штурмовими підрозділами під час деокупації Харківщини восени 2022-го.

З початку 2024-го – командр 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ України генерал-майора Олександра Павлюка.