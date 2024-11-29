Сили оборони: ворог зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках Донеччини та Харківщини

Найбільше штурмів ворог здійснює на Куп'янському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Російські віська зосередили основні зусилля на Покровському, Куп’янському, Курахівському та Времівському напрямках, водночас через погіршення погодних умов ворог зменшив використання важкої техніки, дронів та авіації.

Про це в ефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» ситуація залишається напруженою, втім контрольованої Силами оборони. Майже на всіх ділянках фронту тривають бойові дії, обстановка динамічно змінюється. Противник свої наступальні дії різної інтенсивності зосереджує фактично по всьому фронту. Основні зусилля кидає на Покровський, Курахівський та Времівський напрямки. Однак Сили оборони також зосереджуються на недопущенні просування противника вглиб території нашої країни", — зазначає Волошин.

За добу у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" відбулося 180 боєзіткнень, найбільше штурмів ворог здійснив на Куп'янському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Від ранку 29 листопада відбулося 16 боєзіткнень, окупанти завдали 4 авіаційних ударів, застосувавши 6 керованих авіабомб, кількох ударів дронами-камікадзе та здійснили понад 550 обстрілів позицій українських військ із озброєння різного типу.

Через погіршення погодних умов ворог, зменшив активність використання техніки, дронів та авіації. Для підтягування резервів ворожа армія використовує темну пору доби.

За його словами, останнім часом ворог почав підтягувати, зокрема, важку броньовану техніку для підтримки своїх штурмових груп.

"Противник намагається тиснути на наші Сили оборони. Зосередження резервів особового складу противника і техніки спостерігається на Куп'янському, Покровському, Курахівському і Времівському напрямках. Адже російське військове командування змушене застосувати значну частину своїх стратегічних резервів, яке воно накопичило протягом цього року, для захоплення територій", — каже речник.

Волошин також додає, що останнім часом російські військові передових підрозділів нарікають на погане логістичне забезпечення, а також на якість північнокорейських боєприпасів.

"Російські військовослужбовці скаржаться на якість боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю. Вони летять зовсім не туди, куди потрібно", — каже військовий.