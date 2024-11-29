Речник Повітряних сил: для ефективного захисту неба Україна потребує ешелонованої системи ППО й авіації

Начальник відділу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що для ефективного захисту неба Україна потребує ешелонованої системи ППО й авіації.

Про це він сказав у програмі “ІПсО і люди” Центру протидії дезінформації.

Ілля Євлаш зауважив, що ані ізраїльська протиповітряна ракетна система середньої-великої дальності “Праща Давида”, ані мобільна всепогодна система протиповітряної оборони “Залізний купол” не є панацеєю для України – найбільшої країни Європи, яку вкрай складно прикрити лише наземними комплексами ППО.

Тож Україні, за його словами, для ефективного захисту потрібні ешелонована система ППО, яка включатиме різні комплекси середньої, малої та великої дальності, зокрема Gepard, Skynex, IRIS-T SLM, NASAMS, Patriot, SAMP/T тощо, а також авіація.

Він зауважив, що бойові дії на території України показали “всю технологічність, всю інноваційність ведення сучасної війни”. На його думку, майбутнє за безпілотними системами, оскільки найголовніше – це збереження життя і здоров’я військовослужбовців.

Використання ворогом широкої номенклатури озброєнь включно з міжконтинентальними балістичними і гіперзвуковими ракетами Євлаш назвав викликом, який потребує від України та її партнерів пошуку ефективних засобів протидії.

Речник Повітряних сил також зазначив, що зараз ворог суттєво збільшив кількість БпЛА, і крім “шахідів”, кожен з яких коштує близько 200 тис. доларів, запускає по Україні й дешевші аналоги або “приманки”. У такий спосіб росіяни шукають місцезнаходження систем української ППО, намагаються виснажити її, створити контрольований хаос і тримати українців у стані постійної напруги і тривожності.

Водночас, за його словами, ворожим БпЛА досить ефективно протидіють мобільні вогневі групи. Зараз їх кількість збільшується, також активно використовуються засоби РЕБ.

“Ми робимо те, що можемо, і навіть на межі можливостей – наші пілоти часто входять у зону ураження ворожої ППО, щоб відпрацювати по цілях”, – додав Євлаш.

Речник ПС ЗСУ зауважив, що нині захист українського неба порівняно з ситуацією 2022 року “колосально” покращився завдяки наявності широкої номенклатури систем ППО.

Він підсумував, що потрібні нестандартні підходи й інноваційні методи, а також допомога партнерів, щоб виграти у переважаючого за кількістю населення, озброєння і фінансів ворога.