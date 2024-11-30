Окупанти почали відбирати в цивільних на ТОТ гумові човни та катери

На ТОТ Херсонщини російські окупанти почали відбирати у цивільних мешканців човни для ЗС РФ.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Без обґрунтувань та пояснень окупанти розпочали вилучати човни у цивільних на тимчасово окупованій Херсонщині. І якщо раніше віддати на потреби "сво" плавзасіб переконували, то впродовж кількох останніх днів росіяни влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства. Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни", — зазначають у спротиві.
Таким чином окупанти намагаються вирішити дефіцит плавзасобів у російській армії. Така ж ситуаія вже була минулоріч, коли окупанти вилучені човни "офіційно! передали на баланс підрозділам російських військ.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни роблять обхід мисливців з зареєстрованою зброєю для її подальшої конфіскації.