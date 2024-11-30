Окупанти почали відбирати в цивільних на ТОТ гумові човни та катери

На ТОТ Херсонщини російські окупанти почали відбирати у цивільних мешканців човни для ЗС РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Без обґрунтувань та пояснень окупанти розпочали вилучати човни у цивільних на тимчасово окупованій Херсонщині. І якщо раніше віддати на потреби "сво" плавзасіб переконували, то впродовж кількох останніх днів росіяни влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства. Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни", — зазначають у спротиві.

Таким чином окупанти намагаються вирішити дефіцит плавзасобів у російській армії. Така ж ситуаія вже була минулоріч, коли окупанти вилучені човни "офіційно! передали на баланс підрозділам російських військ.