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Окупанти почали відбирати в цивільних на ТОТ гумові човни та катери

Влучені човни росіяни віддають підрозділам ЗС РФ. 

Окупанти почали відбирати в цивільних на ТОТ гумові човни та катери
Фото: Центр національного спротиву

На ТОТ Херсонщини російські окупанти почали відбирати у цивільних мешканців човни для ЗС РФ. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Без обґрунтувань та пояснень окупанти розпочали вилучати човни у цивільних на тимчасово окупованій Херсонщині. І якщо раніше віддати на потреби "сво" плавзасіб переконували, то впродовж кількох останніх днів росіяни влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства. Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни", — зазначають у спротиві.

Таким чином окупанти намагаються вирішити дефіцит плавзасобів у російській армії. Така ж ситуаія вже була минулоріч, коли окупанти вилучені човни "офіційно! передали на баланс підрозділам російських військ. 

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