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На Закарпатті стався вибух гранати, троє людей загинули

Поліцейські виявили у будинку прихованими ще три гранати.

На Закарпатті стався вибух гранати, троє людей загинули
Фото: поліція Закарпатської області

Внаслідок вибуху гранати у селі Малий Березний Ужгородського району, загинули троє людей. Інцидент стався у п'ятницю, 29 листопада.

Про це повідомляє Нацполіція Закарпатської області.

Відомо, що близько 22:40 до поліції зателефонував 14-річний хлопець та повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може.

"У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся. Того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє людей, які перебували у кімнаті, загинули", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські виявили у будинку прихованими ще три гранати. Їх вилучили.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 КК України. Також правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.

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