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Через обстріли РФ Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

У разі  відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут.

Через обстріли РФ Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту
Фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

Втретє за листопад тимчасово окупована російськими військами Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через обстріли РФ.

Про це повідомляє Міненерго. 

У ніч на 30 листопада через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для безпечного функціонування ЗАЕС, уже втретє за листопад опинилося під загрозою. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі  відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

"Вже втретє за листопад через ворожі обстріли відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС  може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

  • Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа.
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