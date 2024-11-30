Росіяни скинули вибухівку з дрона на трьох цивільних у Херсоні

Близько восьмої години ранку у Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив херсонець. Пізніше ворог атакував двох жителів Антонівки.
Про це інформує Херсонська ОВА.
Унаслідок ранкової атаки у Дніпровському районі Херсона мінно-вибухову травму, уламкові поранення ноги й ампутацію гомілки дістав 73-річний чоловік. Його госпіталізували.
Пізніше росіяни скинули вибухівку з БпЛА на жителя Антонівки. У 52-річного чоловіка - мінно-вибухова травма та уламкове поранення голови.
Медики дообстежують потерпілого та надають необхідну допомогу.
Орієнтовно о 9:00 окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 49-річного місцевого жителя. Чоловіка ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням стопи.
- Сьогодні вранці окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Херсоні, постраждали четверо людей.