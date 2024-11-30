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Через російські обстріли на Харківщині загинув цивільний чоловік, зруйновані будинки

Протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 54 людини.

Через російські обстріли на Харківщині загинув цивільний чоловік, зруйновані будинки
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Нацполіція

Минулої доби через обстріли військових РФ на Харківщині загинув цивільний чоловік, зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання ворожого КАБ на прибудинкову територію у селі Ківшарівка на Куп'янщині загинув 74-річний чоловік. У селі Подоли внаслідок обстрілу армії рф пошкоджено паркан, 3 господарчі споруди.

В Ізюмському та Харківському районах Сили ППО знищили два ворожі БпЛА.

Протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 54 людини, з них — 1 дитину.

Останнім часом росіяни активізували обстріли по Куп'янську, під постійними ударами перебувають цивільна інфраструктура і транспорт міста.

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