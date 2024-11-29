Російські війська скинули авіабомбу на Ківшарівку Харківської області

У п'ятницю, 29 листопада, російські військові атакували КАБом село Ківшарівка на Куп'ящині Харківської області.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 16.00 год ворог завдав удару КАБом по Ківшарівці Купʼянського району. Внаслідок удару армії рф від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.
- Останнім часом росіяни активізували обстріли по Куп'янську, під постійними ударами перебувають цивільна інфраструктура і транспорт міста.
- Також, за інформацією британської розвідки, біля Куп'янська Харківської області російська армія активізувала наступальні дії. Армія РФ вийшла до річки Оскіл.