Російські війська скинули авіабомбу на Ківшарівку Харківської області

"О 16.00 год ворог завдав удару КАБом по Ківшарівці Купʼянського району. Внаслідок удару армії рф від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У п'ятницю, 29 листопада, російські військові атакували КАБом село Ківшарівка на Куп'ящині Харківської області.

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