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Інформатора ФСБ, який передавав ворогу дані про оборону Харкова, засудили до 15 років ув'язнення

Під час обшуків у підозрюваного виявили схеми розташувань потенційних цілей.

Інформатора ФСБ, який передавав ворогу дані про оборону Харкова, засудили до 15 років ув'язнення
Фото: Харківська обласна прокуратура

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські ракети на оборонні заводи Харкова.

Про це ідеться у повідомленні СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі отримав ще один агент ФСБ, який діяв у Харкові. Зловмисник готував серію повітряних ударів рф по стратегічній інфраструктурі міста.

За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої фармкомпанії. Під виглядом робочих поїздок агент збирав інформацію про військові об’єкти, серед яких були оборонні підприємства, та "звіряв" їхні координати з локаціями на Google-картах.

Контррозвідка СБУ викрила фігуранта і затримала його під час спецоперації в обласному центрі у вересні 2023 року.

При обшуку в його помешканні та автомобілі вилучено мобільні телефони зі схемами розташувань потенційних цілей, які він намагався передати фсб.

За даними слідства, засуджений потрапив у поле зору окупантів як ідейний прихильник рашизму, про що він неодноразово писав у російських соцмережах.

Після вербування агент використовував законспірований канал зв’язку з фсб за допомогою анонімних чатів у месенджерах, які він зареєстрував на телефонні номери іноземних операторів.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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