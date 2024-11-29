У МВС нагадали процедуру та перелік документів для декларування “вогнепалки”

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Цивільні можуть декларувати "вогнепалку" з 25 листопада.

Перелік документів включає:

письмову заяву, в якій необхідно вказати де і коли знайдено зброю;

паспорт та ідентифікаційний код;

витяг про місце проживання/реєстрації.;

фотокартку 3,5х4,5 см.

Якщо ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси потрібно негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102.

Упродовж 24 годин необхідно прибути до найближчого підрозділу поліції і визначитись: задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції.

Процедура декларування зброї поліцейськими:

правоохоронці проводять візуальний огляд вогнепальної зброї;

перевіряють отримані відомості;

обліковують зброю;

видають особі повідомлення про декларування.

У поліції роз’яснюють особі правила безпеки, носіння,зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та провідповідальність за їх порушення.