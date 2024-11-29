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У МВС нагадали процедуру та перелік документів для декларування “вогнепалки”

Щоб задекларувати зброю, необхідно звернутися в поліцію. 

У МВС нагадали процедуру та перелік документів для декларування “вогнепалки”
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Цивільні можуть декларувати "вогнепалку" з 25 листопада.

Перелік документів включає: 

  • письмову заяву, в якій необхідно вказати де і коли знайдено зброю;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • витяг про місце проживання/реєстрації.;
  • фотокартку 3,5х4,5 см.

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Якщо ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси потрібно негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102.

Упродовж 24 годин необхідно прибути до найближчого підрозділу поліції і визначитись: задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції.

Процедура декларування зброї поліцейськими:

  • правоохоронці проводять візуальний огляд вогнепальної зброї;
  • перевіряють отримані відомості;
  • обліковують зброю;
  • видають особі повідомлення про декларування.

У поліції роз’яснюють особі правила безпеки, носіння,зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та провідповідальність за їх порушення. 

  • 25 листопада вступив у дію Закон України “Про декларування зброї”, який дозволяє цивільним задекларувати незареєстровану зброю, яку можна зберігати впродовж періодувоєнного стану та застосовувати для відсічі збройної агресії.
  • Після завершення воєнного стану і 90 днів по тому громадянинповинен буде повернути зброю, яка була отримана від сил безпеки і оборони, адже це державна власність. Знайдену і задекларовану зброю можна буде переробити на ті види вогнепальної зброї, що буде дозволена в цивільному обігу.

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