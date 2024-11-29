У МВС нагадали процедуру та перелік документів для декларування “вогнепалки”

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Цивільні можуть декларувати "вогнепалку" з 25 листопада.
Перелік документів включає:
- письмову заяву, в якій необхідно вказати де і коли знайдено зброю;
- паспорт та ідентифікаційний код;
- витяг про місце проживання/реєстрації.;
- фотокартку 3,5х4,5 см.
Якщо ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси потрібно негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102.
Упродовж 24 годин необхідно прибути до найближчого підрозділу поліції і визначитись: задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції.
Процедура декларування зброї поліцейськими:
- правоохоронці проводять візуальний огляд вогнепальної зброї;
- перевіряють отримані відомості;
- обліковують зброю;
- видають особі повідомлення про декларування.
У поліції роз’яснюють особі правила безпеки, носіння,зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та провідповідальність за їх порушення.
- 25 листопада вступив у дію Закон України “Про декларування зброї”, який дозволяє цивільним задекларувати незареєстровану зброю, яку можна зберігати впродовж періодувоєнного стану та застосовувати для відсічі збройної агресії.
- Після завершення воєнного стану і 90 днів по тому громадянинповинен буде повернути зброю, яка була отримана від сил безпеки і оборони, адже це державна власність. Знайдену і задекларовану зброю можна буде переробити на ті види вогнепальної зброї, що буде дозволена в цивільному обігу.