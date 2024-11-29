Унаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони України в Курській області РФ знищили позашляховик з російськими безпілотниками. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело в ГУР.

“Українські партизани у місті Рильськ на Курщині виявили місце дислокації російського екіпажу безпілотних комплексів. Ворожий екіпаж помітили під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками. Внаслідок успішних диверсійних дій позашляховик разом з цінним майном було спалено”, – повідомило джерело.

Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони уразили нафтобазу у Ростовській області та знищили ЗРК “Бук” на Запоріжжі. На нафтобазі фіксується щонайменше два осередки займання.