Умєров: у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн

Це на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн.

Про це він написав у соцмережах.

“Президент України підписав ухвалений парламентом державний бюджет на 2025 рік. Основним пріоритетом головного фінансового документа країни залишається безпека та оборона нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Умєров зауважив, що держбюджет-2025 – це про чітке розуміння викликів, які стоять перед країною у протистоянні російській агресії.

З них:

Оплата праці військових: на грошове забезпечення наших воїнів передбачено 1,16 трлн грн – це на 10 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Озброєння та військова техніка: на закупівлю та оновлення озброєння буде виділено 739 млрд грн – це дозволить модернізувати армію, забезпечивши її сучасними системами озброєння для ведення ефективних бойових дій.

Оборонна промисловість: 55,1 млрд грн підуть на модернізацію виробничих потужностей оборонної промисловості та розвиток новітніх технологій.

Також суттєво збільшено фінансування закупівлі безпілотних систем, зокрема DeepStrike.