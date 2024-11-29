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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Курахове та Торецьк.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 28 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Кураховому і 1 у Торецьку”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 29 листопада.

Покровський район. У Кураховому поранено 2 людини, в Успенівці пошкоджені 7 будинків, в Ганнівці — 4 будинки. У Покровську 2 будинки зруйновано і 10 пошкоджено. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 8 приватних будинків.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення. У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 159 людей, у тому числі 17 дітей.

Зазначимо, вночі ППО збила над Україною 88 ворожих дронів, один повернувся до Росії, понад 40 втрачені. Ворожі цілі збивали в 11 областях.

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