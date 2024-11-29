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Розумні пристрої: Держспезв'язку порадило, як убезпечитися від зловмисників

Перед купівлею варто вивчити виробника і відгуки, а після – змінити стандартний пароль. 

Розумні пристрої: Держспезв'язку порадило, як убезпечитися від зловмисників
Фото: Макс Левін

Держспецз'язку дало поради, як налаштувати "розумні пристрої", аби убезпечити себе від доступу зловмисників до мережі та особистих даних. 

Перед купівлею таких пристроїв варто звернути увагу на деякі речі, йдеться у повідомленні Держспецзв'язку. Зокрема: 

  • виробника: вибирайте пристрої відомих брендів, які дотримуються міжнародних стандартів безпеки. Надійні виробники більше зосереджуються на захисті даних своїх користувачів;
  • рейтинги та відгуки: досліджуйте відгуки інших користувачів. Це допоможе вам дізнатися про можливі проблеми з безпекою та загальну якість пристрою;
  • оновлення програмного забезпечення: переконайтеся, що виробник регулярно випускає оновлення для пристрою. Це важливо для підвищення рівня безпеки.

Одразу після покупки змініть стандартний пароль пристрою на унікальний та надійний. Багато пристроїв мають однакові паролі за замовчуванням, що робить їх легкою мішенню для хакерів.

Більше про налаштування та захист пристроїв читайте на сайті НБУ та Держспецзв'язку. 

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