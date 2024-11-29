У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок

У Київській області внаслідок нічної атаки пошкоджено приватний будинок і господарську споруду – туди впали уламки.
Пошкодження, за даними обласної військової адміністрації, незначні: вибито скло, у будинку посічені фасад. Поранених, за інформацією ОВА, немає.
"З вечора 28 листопада тривога у області тривала майже 7 годин. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено", – йдеться у повідомленні.
Оперативні групи продовжують встановлювати наслідки атаки.
- Учора під час масованої російської атаки на Україну в Київській області постраждав об'єкт інфраструктури. Також пошкоджено будівлю і авто, поранені двоє людей.