Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна
У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
Фаворитом виборів президента Грузії став колишній футболіст "Манчестер Сіті"
Фаворитом виборів президента Грузії став колишній футболіст "Манчестер Сіті"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок

Інформації про поранених немає. 

У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок
Пошкодження
Фото: ГУ Національної поліції в київській області в Facebook

У Київській області внаслідок нічної атаки пошкоджено приватний будинок і господарську споруду – туди впали уламки.

Пошкодження, за даними обласної військової адміністрації, незначні: вибито скло, у будинку посічені фасад. Поранених, за інформацією ОВА, немає. 

"З вечора 28 листопада тривога у області тривала майже 7 годин. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено", – йдеться у повідомленні. 

Оперативні групи продовжують встановлювати наслідки атаки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies