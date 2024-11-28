Внаслідок атаки російських “шахедів” у Києві загорівся медичний заклад (оновлено)

Ввечері 28 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ “шахедами”.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Внаслідок атаки безпілотників збройних сил рф по Києву в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу”, - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо потерпілих зараз зʼясовується.

В свою чергу, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Постраждав охоронець закладу, його госпіталізували.

Крім того, попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.

Оновлено 00:12 Згодом Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці.