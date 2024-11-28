«Розмахувати своїм «орєшніком» зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації», - вважає глава держави.

Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати зусилля обраного президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні.

У вечірньому відеозверненні 28 листопада Зеленський прокоментував візит Путіна до Казахстану.

«І сьогодні ж у Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність убивати та руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм «орєшніком» зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інавгурації», - сказав український президент.

Зеленський вважає, що російський диктатор хоче «загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну».

«Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози», - додав глава держави.

Зеленський також повідомив, що заслухав із приводу потенційних ракетних ударів РФ доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Також цю тему порушував у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте і главою британського уряду Кіром Стармером. 29 листопада відбудеться розмова Зеленського і німецького канцлера Олафа Шольца.