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Зеленський вважає погрози Путіна у Казахстані спробою зірвати зусилля Трампа щодо встановлення миру

«Розмахувати своїм «орєшніком» зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації», - вважає глава держави.

Зеленський вважає погрози Путіна у Казахстані спробою зірвати зусилля Трампа щодо встановлення миру
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати зусилля обраного президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні.

У вечірньому відеозверненні 28 листопада Зеленський прокоментував візит Путіна до Казахстану. 

«І сьогодні ж у Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність убивати та руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм «орєшніком» зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інавгурації», - сказав український президент.

Зеленський вважає, що російський диктатор хоче «загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну». 

«Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози», - додав глава держави.

Зеленський також повідомив, що заслухав із приводу потенційних ракетних ударів РФ доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Також цю тему порушував у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте і главою британського уряду Кіром Стармером. 29 листопада відбудеться розмова Зеленського і німецького канцлера Олафа Шольца. 

  • Путін прибув до Астани 27 листопада. Він провів переговори з президентом Токаєвим. Напередодні прибуття в російській газеті "Известия" вийшла стаття Касим-Жомарта Токаєва під назвою "Казахстан і Росія: нові горизонти стратегічного партнерства". У ній Токаєв запевнив, що Казахстан "був і залишається надійним стратегічним партнером та союзником Росії у цей сповнений конфліктами та катаклізмами складний період історії".
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