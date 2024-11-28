Міністр фінансів: наразі в Україні не планують підвищувати ПДВ

Україна наразі не планує підвищувати податок на додану вартість.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає «Укрінформ».

Він сказав, що це питання порушували під час консультацій із міжнародними партнерами, зокрема, представниками МВФ.

«Так, питання порушувалося. Так, були домовленості про те, за яких умов ми повернемося до ідеї підняття податку на додану вартість. Зокрема, передбачалося: якщо видатки на 2025 рік між першим і другим читанням бюджетного законопроєкту суттєво збільшаться, джерелом їх покриття буде підвищений ПДВ. При цьому ми були переконані, що підстав для значного підвищення податків немає. Тому й пішли на таку домовленість», - розповів міністр.

Марченко додав, що умову про підвищення ПДВ не вносили до жодної із програм співпраці України з партнерами як структурний маяк чи критерій для оцінювання. А після ухвалення бюджету на 2025 рік потреби у змінах щодо ПДФ немає. Однак із порядку денного його не виключають через війну і непрогнозованість ситуації.

«Від того, як ми виконуємо інші зобов’язання, наскільки зважену фіскальну політику втілюємо, залежатиме й актуалізація цього питання. Але якщо у нас буде все добре з доходами, якщо податки, які ми вже підвищили, продемонструють ефективність, якщо виконуватимемо всі зобов’язання, якщо не буде необхідності різко збільшувати видатки, думаю, ми не порушуватимемо питання про підвищення ПДВ. Принаймні, таких планів немає», - сказав міністр фінансів.