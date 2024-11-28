Світовий банк затвердив виділення $664 млн для України

Також наша держава отримає грант на 2 млн доларів із траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership.

Світовий банк затвердив 664 млн доларів для України у межах проєкту в соціальній сфері Inspire.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Цей проєкт має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки для оперативного реагування на можливі виклики.

У Мінфіні пояснили, що Inspire посилює ефективність програм соціального захисту для тисяч українців, зокрема через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу переселенцям.

662 млн доларів надійдуть із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

Також наша держава отримає грант на 2 млн доларів із траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми догляду за дітьми.