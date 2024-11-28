Генштаб ЗСУ: росіяни активно діють на п’яти напрямках фронту

Йдеться про традиційно Покровський і Курахівський, а також Лиманський, Куп’янський і Времівський.

Станом на 16.00 28 листопада кількість ворожих атак зросла до 80. Основні зусилля окупанти надалі прикладають на Покровському та Курахівському напрямках, де провели більш ніж половину від усіх атак на території України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім того, окупанти активно діють на Лиманському, Куп’янському та Времівському напрямках.

28 листопада від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Попівка, Прогрес та Чуйківка, що на Сумщині.

На Харківському напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого.

Дев’ять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми в районах Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Наразі бої тривають у трьох локаціях.

На Лиманському ворожі підрозділи атакували в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Ямполівки та Тернів. З початку доби українські воїни відбили дві атаки, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському противник завдав авіаударів трьома КАБ по району Закітного.

На Краматорському загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Білої Гори та Ступочок. Одна атака окупантів триває до цього часу.

На Торецькому українські захисники відбивають три ворожі атаки в районі Торецька.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 21 атаку противника на напрямку.

На Курахівському загарбники 31 раз атакували українські підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка та Гнатівка. На даний час триває вісім боєзіткнень.

На Времівському загарбники провели 14 атак позицій українських військ поблизу Трудового, Веселого Гаю, Костянтинопільського, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. Сім боєзіткнень тривають.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському окупанти здійснили два марні штурми позицій українських підрозділів.