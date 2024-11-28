Укренерго збільшило обсяг відключень світла у четвер

28 листопада обсяг відключень світла збільшили.
Про це повідомило Укренерго.
До кінця доби будуть застосовувати не три, а чотири черги відключень побутових споживачів одночасно.
«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - зазначили у компанії.
Укренерго наголосило, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Атака Росії на українську енергосистему 28 листопада
- Уночі окупанти атакували нашу державу ударними безпілотниками. Під ранок ворог запустив різні групи ракет. Це була вже 11 за рік атака росіян на українську енергетику.
- У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.
- У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлене. Загалом в області без електропостачання – понад 200 000 абонентів.
- У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури.
- На Одещині поранено трьох людей.
- У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці. У Київській області поранені двоє людей.
- У Львівській області теж постраждав об'єкт інфраструктури. Без живлення – понад пів мільйона абонентів.
- У Хмельницькій області без світла два райони.
- У Рівненській області без світла близько 681 населений пункт.
- В Івано-Франківській області ворог атакував об'єкт інфраструктури.
- Херсон і Житомир залишилися без живлення.
- Попередню масовану атаку на енергетику російські терористи здійснили 17 листопада – відтоді Україна була змушена повернутися до графіків відключень світла.