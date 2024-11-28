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Укренерго збільшило обсяг відключень світла у четвер

До кінця доби застосовуватимуть чотири черги одночасно.

Укренерго збільшило обсяг відключень світла у четвер
відключення світла у Дніпрі
Фото: EPA/UPG

28 листопада обсяг відключень світла збільшили.

Про це повідомило Укренерго.

До кінця доби будуть застосовувати не три, а чотири черги відключень побутових споживачів одночасно.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - зазначили у компанії.

Укренерго наголосило, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

Атака Росії на українську енергосистему 28 листопада 

  • Уночі окупанти атакували нашу державу ударними безпілотниками. Під ранок ворог запустив різні групи ракет. Це була вже 11 за рік атака росіян на українську енергетику. 
  • У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.
  • У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлене. Загалом в області без електропостачання – понад 200 000 абонентів. 
  • У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. 
  • На Одещині поранено трьох людей. 
  • У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці. У Київській області поранені двоє людей.
  • У Львівській області теж постраждав об'єкт інфраструктури. Без живлення – понад пів мільйона абонентів. 
  • У Хмельницькій області без світла два райони. 
  • У Рівненській області без світла близько 681 населений пункт. 
  • В Івано-Франківській області ворог атакував об'єкт інфраструктури. 
  • Херсон і Житомир залишилися без живлення. 
  • Попередню масовану атаку на енергетику російські терористи здійснили 17 листопада – відтоді Україна була змушена повернутися до графіків відключень світла.
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