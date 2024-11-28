Укренерго збільшило обсяг відключень світла у четвер

До кінця доби застосовуватимуть чотири черги одночасно.

28 листопада обсяг відключень світла збільшили.

Про це повідомило Укренерго.

До кінця доби будуть застосовувати не три, а чотири черги відключень побутових споживачів одночасно.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - зазначили у компанії.

Укренерго наголосило, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Атака Росії на українську енергосистему 28 листопада