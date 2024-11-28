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​Суд виніс вирок зрадниці, яка коригувала російські удари по Силах оборони на Житомирщині

Жінка намагалася дізнатися локації ремонтних баз для важкого озброєння ЗСУ.

​Суд виніс вирок зрадниці, яка коригувала російські удари по Силах оборони на Житомирщині
затримання зрадниці

15 років ув’язнення отримала переселенка з Донеччини, яка коригувала ракетно-дронові удари окупантів по Силах оборони на Житомирщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисниця намагалася дізнатися локації ремонтних баз для важкого озброєння ЗСУ. Отримані відомості вона передавала російському куратору через анонімні чати у месенджері та електронну пошту. Завербували її росіяни дистанційно – зловмисниця сама шукала вихід на ворога і у соцмережах пропонувала свої послуги як інформаторки. Особисту сторінку в заборонених «Однокласниках» жінка використовувала для героїзації бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» і виправдовувала їхні злочини.

Співробітники СБУ затримали зрадницю у серпні 2023 року, коли вона готувалася до втечі в Росію. Російське ГРУ планувало «евакуювати» свою агентку до РФ транзитом через треті країни.

Суд визнав зловмисницю винною у державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України.

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