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Під час ракетної атаки росіян в метро Києва укривалися майже 26 тисяч людей

Тривога у столиці тривала понад 9 годин.

Під час ракетної атаки росіян в метро Києва укривалися майже 26 тисяч людей
У метро Києва під час повітряної тривоги (архівне фото)
Фото: Надано авторкою

Сьогодні зранку під час масованої повітряної тривоги, що тривала понад 9 годин, на станціях метро Києва укривалися майже 26 000 людей. 

Про це повідомляє КМДА і КП "Київський метрополітен". 

Як відомо, 46 підземних станцій столичного метро працюють цілодобово в режимі укриття. На час повітряної тривоги відкриті всі вестибюлі. Черговий персонал видає модульні лави, розкладні стільці, ковдри та матраци. 

Водночас працівники підземки радять брати із собою теплі речі, особливо вночі.

Сьогодні вночі в метро перебували майже 1 300 людей.

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