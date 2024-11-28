Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі

Всього у полон було взято 6 українських бійців.

Розпочато розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці збройних сил РФ здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.