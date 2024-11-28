В Офісі президента відреагували на заклик Білого дому знизити мобілізаційний вік до 18 років

Радник президента зауважив, що наразі партнери не надають достатньої кількості обіцяної зброї, щоб забезпечити хоча б вже мобілізованих.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Україні немає сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки країна вчасно не отримує обіцяну зброю від партнерів.

Про це Литвин написав у соцмережі Х.

“Немає сенсу у закликах до України знизити мобілізаційний вік, начебто для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що анонсована раніше техніка не надходить вчасно. Через ці зволікання Україні не вистачає зброї, щоб озброїти вже мобілізованих солдат”, – написав Литвин.

Він додав, що партнери мають повний доступ до даних і можуть порівнювати обіцянки з фактичними поставками.

“Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в матеріально-технічному забезпеченні чи вагання у підтримці молодістю наших чоловіків на передовій”, – зауважив Литвин.

Напередодні Associated Press повідомило, що Білий дім тисне на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Деякі партнери в Європі також занепокоєні нестачею військових в Україні.